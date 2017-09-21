13:37, 21 Eylül 2017 Perşembe

Şii ve Sünni koalisyonlarından IKBY referandumuna ret cevabı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta meclisin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonu ve en büyük Sünni grupolan Irak Güçler Birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu reddettiklerini açıkladı.

Şii Ulusal Koalisyonu'nun yayınladığı yazılı açıklamasına göre, Koalisyon Başkanı Ammar el-Hekim, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi başkanlığındaki Sünni Güçler Birliği Koalisyonu'ndan bir heyeti kabul etti.

Açıklamada, "Taraflar düzenlenmesi planlanan referandumu reddettiler."denildi.

"GEREKÇESİ NE OLURSA OLSUN BUNU KABUL EDEMEYİZ"

Şii ve Sünni koalisyonları ayrıca, Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun yeniden başlaması gerektiğine işaret etti.

Irak Meclisinin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kerkük’te referandum yapmasını kabul etmediklerini bildirmişti.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'tan temizlenmek üzere olan Kerkük'ün siyasi anlaşmazlıklardan uzak tutulması gerektiğine işaret edilerek "Orada anayasaya aykırı bir referandumla oluşturulmak istenen bir emrivaki tarafımızca reddedilmektedir, Gerekçesi ne olursa olsun bunu kabul edemeyiz." şeklinde ifadelere yer verilmişti.