Kahramanmaraş'taki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık, 9'u mahkemece serbest bırakıldı, 3'ü ise cezaevine gönderildi.
Gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elbistan, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde önceki gün düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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