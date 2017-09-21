ÖSO'dan ABD'nin 'PYD ile saf tutma' teklifine ret

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, ABD’nin "PKK/PYD'yle beraber Deyrizor operasyonuna katılma" teklifini reddetti.
ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırına hakim Suriye çölünde destek verdiği Megavir Es-Sevra isimli ÖSO grubuna ay başında bölgeden çekilme talimatı vermişti.
Grubun Sözcüsü Muhammed Cerrah yaptığı açıklamada, ABD öncülüğünde kurulan, merkezi Ürdün'deki operasyon odasının (MOC), kendilerine terör örgütü PKK/PYD ile Deyrizor operasyonunda iş birliği yapmayı teklif ettiğini söyledi.
Herhangi bir ayrılıkçı (PKK/PYD) veya tekfirci (DEAŞ) grupla iş birliğine girmeyeceklerini vurgulayan Cerrah, "SDG ve DEAŞ, Suriye devrimini felce uğratan, Esed rejimini ayakta tutan iki dayanaktır." dedi.
Cerrah, "PKK/PYD ile ortak hareket etmedikleri için ABD'den aldıkları desteğin kesildiğine" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Koalisyon ile iş birliği anlaşmamız var. Paralı asker değiliz. Onlarla düşünce ve karar verme konusunda ortağız." ifadelerini kullandı.
Deyrizor operasyonuna katılmak için tek şartlarının "bağımsız hareket etmek" olduğunu vurgulayan Cerrah, "Halka işlenen suçlara ortak olmak istemiyoruz. Rejim ve Rus uçakları kentte büyük katliamlar işledi." yorumunda bulundu.
Humus, Dera, Süveyde ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiya" olarak bilinen çöl bölgesinde, ÖSO'ya bağlı iki etkin gruptan biri olan Ceyşu'l Usudu'ş Şarkiye Sözcüsü Saed el-Haç da aynı teklifin kendilerine de yapıldığını dile getirdi.
PKK/PYD'nin paravanı SDG'ye güvenmediklerini belirten Haç, "SDG ile rejim aynı gruptandır. ÖSO birliklerini PYD ile işbirliğine zorlamak, muhaliflerin saflarını bozmak ve uğruna çıktığımız hedefleri ve ilkeleri yok etmeyi hedefliyor." şeklinde konuştu.
Haç, "Deyrizor operasyonu için bağımsız olarak bir yol veya taraf bulma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda PYD'den bağımsız bir şekilde hareket edecek bir formül arıyoruz." dedi.
PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül’de Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.
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