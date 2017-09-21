Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:53, 21 Eylül 2017 Perşembe
Ortadoğu
14:08, 21 Eylül 2017 Perşembe

  • Paylaş
ÖSO'dan ABD'nin 'PYD ile saf tutma' teklifine ret
ÖSO'dan ABD'nin 'PYD ile saf tutma' teklifine ret

ABD, desteklediği ÖSO'ya Deyrizor operasyonunda PKK/PYD ile hareket etme teklifine, ÖSO gruplarından ret cevabı geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, ABD’nin "PKK/PYD'yle beraber Deyrizor operasyonuna katılma" teklifini reddetti.

ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırına hakim Suriye çölünde destek verdiği Megavir Es-Sevra isimli ÖSO grubuna ay başında bölgeden çekilme talimatı vermişti.

Grubun Sözcüsü Muhammed Cerrah yaptığı açıklamada, ABD öncülüğünde kurulan, merkezi Ürdün'deki operasyon odasının (MOC), kendilerine terör örgütü PKK/PYD ile Deyrizor operasyonunda iş birliği yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Herhangi bir ayrılıkçı (PKK/PYD) veya tekfirci (DEAŞ) grupla iş birliğine girmeyeceklerini vurgulayan Cerrah, "SDG ve DEAŞ, Suriye devrimini felce uğratan, Esed rejimini ayakta tutan iki dayanaktır." dedi.

Cerrah, "PKK/PYD ile ortak hareket etmedikleri için ABD'den aldıkları desteğin kesildiğine" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Koalisyon ile iş birliği anlaşmamız var. Paralı asker değiliz. Onlarla düşünce ve karar verme konusunda ortağız." ifadelerini kullandı.

Deyrizor operasyonuna katılmak için tek şartlarının "bağımsız hareket etmek" olduğunu vurgulayan Cerrah, "Halka işlenen suçlara ortak olmak istemiyoruz. Rejim ve Rus uçakları kentte büyük katliamlar işledi." yorumunda bulundu.

"SDG İLE REJİM AYNI GRUPTANDIR"

Humus, Dera, Süveyde ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiya" olarak bilinen çöl bölgesinde, ÖSO'ya bağlı iki etkin gruptan biri olan Ceyşu'l Usudu'ş Şarkiye Sözcüsü Saed el-Haç da aynı teklifin kendilerine de yapıldığını dile getirdi.

PKK/PYD'nin paravanı SDG'ye güvenmediklerini belirten Haç, "SDG ile rejim aynı gruptandır. ÖSO birliklerini PYD ile işbirliğine zorlamak, muhaliflerin saflarını bozmak ve uğruna çıktığımız hedefleri ve ilkeleri yok etmeyi hedefliyor." şeklinde konuştu.

Haç, "Deyrizor operasyonu için bağımsız olarak bir yol veya taraf bulma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda PYD'den bağımsız bir şekilde hareket edecek bir formül arıyoruz." dedi.

PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül’de Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.



İlgili Konular pyd ABD ÖSO
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Libya açıklarında mülteci faciası 100 kayıp
Libya açıklarında mülteci faciası, 100 kayıp

Libya kıyılarında bir mülteci gemisinin battığı ve 100'den fazla göçmenin kayıp olduğunu duyuruldu
ÖSO'dan ABD'nin 'PYD ile saf tutma' teklifine ret
ÖSO'dan ABD'nin 'PYD ile saf tutma' teklifine ret

ABD, desteklediği ÖSO'ya Deyrizor operasyonunda PKK/PYD ile hareket etme teklifine, ÖSO gruplarından ret cevabı geldi
Almanya'da genel seçimlere doğru son durum GRAFİK
Almanya'da genel seçimlere doğru son durum | GRAFİK

Almanya'da pazar günü yapılacak genel seçimler, Başbakan Merkel liderliğinde farklı koalisyon ihtimallerini ortaya çıkarırken, aşırı sağcı AfD partisinin mecliste üçüncü büyük parti olması olasılığı da dikkati çekiyor
Şii ve Sünni koalisyonlarından IKBY referandumuna ret cevabı
Şii ve Sünni koalisyonlarından IKBY referandumuna ret cevabı

Irak'ta meclisin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonu ve Sünni grup olan Irak Güçler Birliği'nin IKBY'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin ret cevabı verdiği bildirildi
S amp P Çin in notunu düşürdü
S&P Çin’in notunu düşürdü

Standard & Poor’s, borç seviyesindeki artış nedeniyle Çin’in "AA-" olan kredi notunun "A+" seviyesine çekildiğini, kredi notu görünümümün de negatiften durağana çevrildiğini bildirdi
Bosna Hersek'te cami imamının aracını kundakladılar
Bosna Hersek'te cami imamının aracını kundakladılar

Kiseljak'a bağlı bir köyde, kimliği belirsiz kişiler cami imamının aracını ateşe verdi.
Moro lideri İbrahim Filipinler'deki barış sürecini değerlendirdi
Moro lideri İbrahim, Filipinler'deki barış sürecini değerlendirdi

Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim, "Bangsamoro Temel Yasasını tamamladık, devlet başkanına sunduk. Şimdi kongre aşamasındayız. Yıl sonundan önce kongreden onay almasını umuyoruz." dedi.
Güney Kore Kuzey Kore'ye insani yardımda bulunacak
Güney Kore, Kuzey Kore'ye insani yardımda bulunacak

Güney Kore, Birleşmiş Milletlere ( bağlı yardım kuruluşları aracılığıyla Kuzey Kore'ye 8 milyon dolar insani yardımda bulunma planını onayladı
Fransa'da grev nedeniyle gazeteler basılmadı
Fransa'da grev nedeniyle gazeteler basılmadı

Fransa'da çok sayıda sendikanın çalışma yasa tasarısına karşı grev kararı almasından sonra ülkede yayımlanan günlük gazetelerin basım ve dağıtımı yapılamadı
Duterte Oğlum da olsa öldürün
Duterte: Oğlum da olsa öldürün

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "(Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili) Oğluma da söyledim: Sen bile yakalansan polise öldürün der, sonra da seni öldüren polisleri korurum" dedi
Nijerya'da ayrılıkçı IPOB'un faaliyetlerine yasak
Nijerya'da ayrılıkçı IPOB'un faaliyetlerine yasak

Nijerya'da varlık gösteren ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları grubunun tüm faaliyetleri yasaklandı
Budistler Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı
Budistler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı

Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye molotof kokteyli attı
Kuzey Kore'den Trump'a 'havlayan köpek' benzetmesi
Kuzey Kore'den Trump'a 'havlayan köpek' benzetmesi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore'yi yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump için "havlayan köpek" benzetmesi yaptı
İşgal güçlerinden Avrupalı milletvekillerine engel
İşgal güçlerinden Avrupalı milletvekillerine engel

İsrail askerleri, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti El-Halil'de 3 saat alıkoydu
Çad'da kolera salgını 120 ölü
Çad'da kolera salgını: 120 ölü

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusunu etkileyen salgında ölü sayısının arttığını duyurdu
Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı çabaları sürüyor
Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı çabaları sürüyor

Hamas, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti yetkililerinin gelecek hafta Gazze'ye yapacakları ziyareti memnuniyetle karşıladı

Haberler

ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

Suriyeli aşiretlerden PYD uyarısı
Suriyeli aşiretlerden PYD uyarısı

ABD'nin PYD'ye askeri yardımları sürüyor
ABD'nin PYD'ye askeri yardımları sürüyor

PYD'den El Bab'a füzeli saldırı
PYD'den El Bab'a füzeli saldırı

Mare'de PYD'den sivillere saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Mare'de PYD'den sivillere saldırı 1 ölü 5 yaralı

El Bab'ta PKK/PYD karşıtı gösteri
El Bab'ta PKK PYD karşıtı gösteri

PYD'den sivillere roketatarlı saldırı
PYD'den sivillere roketatarlı saldırı

ABD'den PYD'ye askeri yardım tüm hızıyla sürüyor
ABD'den PYD'ye askeri yardım tüm hızıyla sürüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 