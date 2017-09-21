14:12, 21 Eylül 2017 Perşembe

Libya açıklarında mülteci faciası, 100 kayıp

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya Deniz Kuvvetleri, Libya kıyılarında bir mülteci gemisinin battığını ve 100'den fazla mültecinin kayıp olduğunu duyurdu.

Deniz Kuvvetleri sözcüsü Ayub Kassem, üç gün boyunca denizde kalan mültecileri en az yedi kurtarma görevlisinin aradığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin ülkenin batısındaki Sabrata kenti açıklarında bin 47 göçmeni kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin farklı ülke vatandaşı olduğu ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi.