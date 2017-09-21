14:35, 21 Eylül 2017 Perşembe

Tekirdağ ile Moskova üniversiteleri "bilimsel iş birliği" yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Dmitry Mendeleev Rusya Kimya Teknolojileri Üniversitesi arasında ''Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması'' imzalanacak.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dmitry Mendeleev Rusya Kimya Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alexander Majouga ile Moskova'da bir araya gelerek iki üniversite arasında bir iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Bilimsel işbirliğinin kapsamının belirlenmesinin ardından NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile Dmitry Mendeleev Rusya Kimya Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alexander Majouga arasında gerekli yasal izinler alındıktan sonra resmi protokolün imzalanmasının da planlandığını ifade etti.

Tecer, iş birliğinin, öğrenciler, akademisyenler ve bölge açısından önemli olduğunu belirterek, "İki üniversite arasında, ortak bilimsel ve teknolojik çalışmaların yapılabileceği bir anlaşma zemini oluşturuldu. İş birliği; kimya, çevre teknolojileri, nanoteknoloji, biyomedikal ve multidisiplinler arası AR-GE çalışmaları, lisans ve lisan üstü seviyesinde öğrenci değişimleri, ortak laboratuvar kurma ve laboratuvar alt yapılarından faydalanma gibi pek çok alanı içeriyor.'' dedi.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde Kimya Mühendisliği ile Malzeme Mühendisliği olarak iki yeni bölümün açılması için gerekli girişimlere başlanacağını aktararak, buna paralel olarak da laboratuvar alt yapıları hızla tamamlanarak iki üniversitenin deneyimlerini birleştirecek şekilde hazırlık yapacağını kaydetti.

Bölgenin çok ciddi bir sanayi potansiyelinin olduğunu ifade eden Tecer, endüstrinin ihtiyaç duyacağı kaliteli mühendislerin yetiştirilmesine ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE çalışmalarının yapılmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Tecer, bu iş birliği ile Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin bilgi üretme, paylaşma ve yaygınlaştırma konusunda uluslararası gelişmeleri takip ederek daha iyi bir konuma gelebileceğine vurguladı.