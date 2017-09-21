14:59, 21 Eylül 2017 Perşembe

Türk gıdacılar Almanya'ya çıkarma yapacak





Almanya'da 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası Anuga Fuarı, 247 Türk firmasını ağırlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünyanın en önemli yiyecek ve içecek fuarları arasında yer alan Anuga Fuarı "Geleceği Tadın" temasıyla 7 Ekim'de Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açacak. Fuara, 247 Türk firması yenilikçi ürünlerini tanıtacak. İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, Anuga'ya bu yıl İTO'nun milli katılım organizasyonuyla 247 Türk firması katılacak. Fuarda, Türk şirketler, 7 ayrı ihtisas salonunda yenilikçi ürünlerini beğeniye sunacak. İTO, fuarda, Türk gıda sektörünün geldiği noktayı, genel gıda, unlu mamuller, içecekler, sıcak içecekler, dondurulmuş gıda, et ve et ürünleri ile aşçılık, ekipman ve teknolojileri alt sektörlerinde daha etkin tanıtarak, firmalara yeni fırsat kapıları aralayacak. Türkiye, 2015'teki fuara genel gıda, dondurulmuş gıda, unlu mamuller-sıcak içecekler, içecekler olmak üzere 4 farklı ihtisas salonunda 230 firma ile katılmıştı. Toplam 109 ülkeden 7 bin 200 firmanın stant açacağı fuar, 11 Ekim'de sona erecek.

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