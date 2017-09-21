15:17, 21 Eylül 2017 Perşembe

Theresa May, Trump ile görüştü





Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü bildirildi. Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre May, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Trump ile bir araya geldi. Bir dizi önemli dış politika sorununun ele alındığı görüşmede May, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılığını dile getirdi ve bunun, bölgenin güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. May, anlaşmanın yakından izlenmesi ve uygun şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki liderin, İran'ın bölgede istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine karşı durma konusunda görüş birliğine vardığı da kaydedildi.

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