İspanya'dan Katalonya'daki tansiyonu düşürme çabaları

İspanya Ekonomi, Endüstri ve Rekabet Bakanı Luis de Guindos, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, Katalonya'daki yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumunu önlemek için jandarmanın yürüttüğü operasyonları ve bununla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Hükümet olarak vermek istedikleri mesajın oldukça net olduğunu belirten de Guindos, şunları kaydetti:
"Yasaların uygulanmasının önemli olduğunu göstermek istiyoruz. Tabii bu karşılıklıdır. Katalonya bağımsızlık fikrinden vazgeçerse özerklik statüsü ve mali haklar oturup yeniden konuşulabilir. Hükümetimiz, yasalara tekrar saygı göstermeye başladığında Katalonya özerk yönetim hükümetine her zaman elini uzatacaktır."
De Guindos, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu girişimi ve bunu engellemek için alınan önlemlerin şimdiye kadar İspanya ekonomisine olumsuz etkisinin olmadığını bildirdi.
Adalet Bakanı Rafael Catala da bir İspanyol radyosuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Hükümet, özellikle İspanyollar arasında demokratik birlikte yaşamı sağlamak için her zaman diyaloğa açıktır. Buna anayasal reform da dahildir ama kırmızı çizgi, tek taraflı bir referandumdur. Bir halkın sadece bir kısmının katıldığı bir referandum demokratik değerlere karşıdır. Bu hiçbir Batı ülkesinin anayasasında yoktur."
Bu arada jandarmanın Katalonya özerk yönetimi hükümetine bağlı Ekonomi Bakanlığındaki aramaları 24 saat sonra tamamlandı. Bağımsızlık yanlısı bir grup, jandarma ekiplerinin binadan çıkışını engellemeye çalıştı. Yaşanan arbedede jandarmaya ait 4 araç ciddi zarar gördü.
Operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ünün serbest bırakıldığı, 11'inin ise bugün mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri sokak eylemlerini bugün de sürdüreceklerini belirterek, halka mahkeme binası önünde toplanma çağrısı yaptı.
Katalonya'nın bazı yerlerinde "sivil direniş" adıyla İspanyol devletine karşı eylemler başlatıldı. Barselona liman işçileri, "sivil hakların savunması" adına oy birliğiyle aldıkları kararla, jandarma ve polise lojistik destek sağlayan bir gemiye liman hizmeti vermeyeceklerini duyurdu.
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İspanya Ekonomi, Endüstri ve Rekabet Bakanı Luis de Guindos, "Hükümetimiz, yasalara tekrar saygı göstermeye başladığında Katalonya özerk yönetim hükümetine her zaman elini uzatacaktır." dedi.
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