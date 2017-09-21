Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan Goran'a ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali ile bir araya geldiği bildirildi.
Goran'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Masum, partinin Süleymaniye kentindeki genel merkezini ziyaret etti.
Masum ile Ali arasındaki görüşmede, ülkedeki son gelişmeler ile IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu" konularının ele alındığı belirtildi.
Referandumun ertelenmesi konusunda hemfikir olunduğu hatırlatılan açıklamada, Goran Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Masum'dan sorunun barışçıl yönde çözümü için daha çok inisiyatif almasını istediği kaydedildi.
Goran Hareketi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılacağı duyurulan referanduma muhalif tavrıyla biliniyor.
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