15:52, 21 Eylül 2017 Perşembe

Eskişehir'de orman yangını





Tepebaşı ilçesinde çıkan yangına ekipler, arazinin dik olması nedeniyle güçlükle müdahale ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Yukarı Danişment köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, arazinin dik olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediyor.

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