16:22, 21 Eylül 2017 Perşembe

Ömer el-Beşir, halkından silah bırakmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Darfur Eyaleti'nin başkenti Nyala'da halka hitap eden Beşir, "Vatandaşlar, sosyal dokunun pekiştirilmesi ve güvenlik ile istikrarın sağlanması için silahlarını güvenlik güçlerine gönüllü olarak teslim etmeli." dedi.

Göçmenlere de devletin otorite sağladığı köylerine geri dönmeleri çağrısında bulunan Beşir, isyancı grupları Darfur'da kalkınma programlarını aksatmak, güvenlik ve istikrarı bozmakla suçladı.

Üç günlük ziyaret için sabah saatlerinde Nyala'ya ulaşan Beşir, salı günü de Batı Darfur Eyaleti'nin başkenti Cuneyna'ya giderek bölgedeki birçok projenin açılışını yapmıştı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, geçen nisan ayında vatandaşların elindeki silahları iki aşamada toplamak istediklerini açıklamış ancak bunun ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi vermemişti. Sudan hükümeti ise kabileler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla silahların toplanması için komite kurmuştu.

Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Ordu, güç kullanarak da olsa vatandaşların elindeki silahları toplayacak." demişti.

Darfur'daki kabilelerin elindeki silahların sayısıyla ilgili resmi bir veri bulunmamakla birlikte bunun ağır silahlar dahil olmak üzere yüz binleri bulduğu ifade ediliyor.