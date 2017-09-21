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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çeşitli birliklerden gönderilen tank, konteyner, iş makineleri ile askeri araç konvoyu, Reyhanlı ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

 



İlgili Konular Suriye Türkiye askeri sevkiyat
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