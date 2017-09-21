16:45, 21 Eylül 2017 Perşembe

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor





Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çeşitli birliklerden gönderilen tank, konteyner, iş makineleri ile askeri araç konvoyu, Reyhanlı ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

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