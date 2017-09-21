Yayladağı'na havan topu düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki kırsal alana, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.
Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri, misliyle karşılık verdi. Suriye sınırındaki Pulluyazı Karakolu, Türkmendağı'na yaklaşık 500 metre mesafede yer alıyor.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atıldığı belirlenen top mermisi düştü
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Tepebaşı ilçesinde çıkan yangına ekipler, arazinin dik olması nedeniyle güçlükle müdahale ediyor
Almanya'da 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası Anuga Fuarı, 247 Türk firmasını ağırlayacak
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adalet Bakanlığının UYAP'ı KDK'nın kullanımına sunmasına ilişkin protokol imzalandı
Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu ile ilgili ortak bildiri yayınladı
TİKA Karadağ'ın Ulçin şehrinde zeytin işleme tesisi kurulmasına destek verdi.
DHKP/C'nin yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 avukattan 14'ü tutuklandı
Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında Hasankeyf Höyük'teki kazıda 11 bin 500 yıllık yerleşim yeri tespit edildi
Yazarın "Bütün Öyküleri", "Aylak Adam", "Anayurt Oteli", "Canistan" ve "Ekmek Elden Süt Memeden" kitapları Can Yayınları'ndan çıktı
ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin olarak değerlendirilen karar ve açıklamalarının ardından değer kazanan dolar/TL, 3,5199 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
İstanbul'a yağış uyarısı hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Türk Silahlı Kuvvetlerince, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları vuruldu
Diyarbakır'da 46 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi