16:54, 21 Eylül 2017 Perşembe

Yayladağı'na havan topu düştü





Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atıldığı belirlenen top mermisi düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki kırsal alana, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri, misliyle karşılık verdi. Suriye sınırındaki Pulluyazı Karakolu, Türkmendağı'na yaklaşık 500 metre mesafede yer alıyor.

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