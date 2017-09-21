17:03, 21 Eylül 2017 Perşembe

Rusya’da otel yangını: 400 kişi tahliye edildi





Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde bir otelde çıkan yangın nedeniyle 400 kişi tahliye edildi.

Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde bulunan on katlı Torn House otelinde bugün 21 Eylül'de yangın çıktı. Yangın nedeniyle otel ve yakınlarında bulunan evlerle, anaokulundan 61’i çocuk olmak üzere 400’den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Rus basınında çıkan haberlere göre yangında zarar gören kişiler hakkında henüz bilgi yokken, yangının cephedeki ısı yalıtımından başladığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra otelin yanında park halindeki 7 arabanın da yandığı bildiriliyor. En son olay yerinde itfaiye ve polisin çalıştığı aktarıldı. Kaynak: qha

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