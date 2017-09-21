17:14, 21 Eylül 2017 Perşembe

Sırbistan'da barış gösterisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'da faaliyet gösteren Siyah Giyen Kadınlar Derneği ile İnsan Hakları Gençlik İnisiyatifi tarafından 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar siyah giyerek dünyada yaşananlara tepki gösterdi.

Göstericiler, sığınmacılara destek vererek kapanan sınırların Avrupa'yı bir kaleye dönüştürdüğüne işaret etti.

Siyah Giyen Kadınlar Derneğinden yapılan açıklamada, "Gösterinin amacı, savaşa ve Batı Balkanlar'dan savaş bölgelerine yapılan silah ticaretine karşı olduğumuzu göstermek, sığınmacıların ilerlemelerini engellemek amacıyla sınırların kapatılmasına tepki göstermek ve ırkçılığa, sığınmacıların sömürülmesine ve yabancı düşmanlığına karşı çıkmak." ifadelerine yer verildi.

Gösteride Sırpça, İngilizce ve Arapça "Sığınmacıları değil, savaşı durdurun", "Avrupa kalesi değil, açık sınırlar istiyoruz", "Sığınmacıları değil, silah ticaretini durdurun", "Özgürlük herkesin hakkı" ve "Dayanışma" sloganlarının yer aldığı dövizler dikkati çekti.

Gösteride, sığınmacı krizinin yanı sıra Suriye, Myanmar, Irak, Afganistan, Filistin ve Yemen'de yaşanan krizlere dikkat çekildi.

Barış gösterisi, Sırbistan'ın Leskovac ve Krusevac şehirlerinde de düzenlendi.