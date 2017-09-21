Belçika'da provokatif

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, "İslam: Bizim de tarihimiz" adlı sergi açıldı.
Avrupa Müzesi'nin "İslam: Bizim de tarihimiz" adlı sergi, Brüksel'deki Vanderborght binasında açıldı. Sergide, tarihi ve modern eserler, günlük eşyalar, kitaplar ve giysilerin yanı sıra İslam'ın Osmanlı ve Endülüs Emevilerle, Avrupa'yı nasıl etkilediğini gösteren videolara yer verildi.
Sığınmacı krizinin de ele alındığı sergide, Avrupa'ya gitmek için yola çıkan ancak boğularak hayatlarını kaybeden sığınmacılar, denize benzetilen bir odada tabana konulan kefenlenmiş objelerle gösterildi.
Serginin internet istesindeki tanıtım metninde, "Sergimiz, Avrupa ve İslam'ın buluşmasının, büyük ve kaotik göç dalgaları, anlamsız terör şiddeti, yabancılaşma hissi, anlayışsızlık ve düşmanlık gibi trajik olay ve durumlara şahit olduğu bir döneme denk geldi. Daha mutlu koşullara kadar onu iptal etmeli ya da en azından ertelemeli miyiz? Kesinlikle hayır." denildi.
Sergi de yer verilen bomba ve çarşafla ilgili objeler ise tartışmalara neden oldu.
Sergide, içinde sahte bomba olan ünlü bir markaya ait bir çanta ile cansız mankenlere ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya bayrakları desenli çarşaflar giydirilmesi tepki çekti.
Sergiyi gezen Müslümanlar, sahte bombalı çanta ile İslam ve terör arasında bağ kurulduğunu belirterek kaldırılmasını istedi.
Organizatörler ise çantanın şikayetler nedeniyle kaldırılmayacağını ancak belki bir açıklamayla beraber başka bir yere taşınabileceğini belirtti.
Sergi, 21 Ocak 2018'e kadar açık kalacak.
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Belçika'da düzenlenen "İslam" sergisinde, tarihi ve modern eserler, günlük eşyalar, kitaplar ve giysilerin yanı sıra İslam'ın Osmanlı ve Endülüs Emevilerle, Avrupa'yı nasıl etkilediğini gösteren videolara yer verildi
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