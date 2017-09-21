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21 Eylül Dünya Alzaymır Günü
21 Eylül Dünya Alzaymır Günü

Üsküdar'da alzaymır farkındalık ve hasta yakınlarına destek sempozyumu düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üsküdar'da, "3. Ulusal Alzaymır Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek” sempozyumu gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesince Altunizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, hasta, hasta yakınları ve ilgililere alzaymır hakkında bilgi verildi.

Sempozyum açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, alzaymırın hasta ve hasta yakınları için zor bir süreç olduğunu belirterek, vatandaşları hastalık konusunda bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Türkmen, "Edindiğimiz bilgilere göre dünyada 35 milyon alzaymır hastası var. Böyle giderse hastalığa yakalananların sayısının önümüzdeki 10 yılda ikiye-üçe katlanacağı belirtiliyor. Bu ciddi bir tehlike ve bu tehlikeye dikkati çekmek adına bu tür etkinliklerin önemli olduğuna inanıyorum. Sempozyumun, başta alzaymır olmak üzere, sosyal, kişisel, sağlık veya başka problemlerimizin çözümüne katkı da bulunmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Sempozyumda, nöroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevda Sarıkaya, hastalıktan korunmanın yolları, hastalığın belirtileri, hasta ve hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken hususlar hakkında sunum yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Sarıkaya, depresyon ve kaygı bozukluğunun ilerleyen yaşlarda alzaymır hastalığına neden olabildiğini ifade etti.

Sarıkaya, "Hayatı boyunca birkaç defa depresyon atağı geçiren kişinin alzaymır hastası olma olasılığı çok yüksek." dedi.

Alzaymıra bağlı olmayan unutkanlıklar üzerinde de durulması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Son dönemde unutkanlık arttı. Unutkanlığın artmasının sebepleri arasında, değişen yaşam koşulları, her şeye yetişmek durumunda hissetmek, sağlıksız beslenme, beden ve zihin egzersizi yapmama gibi sebepler yer alıyor. Buna bağlı olarak zihin hangi bilgiyi tutup hangi bilgiyi atacağını ayırt edemiyor."

Sempozyuma katılan bazı vatandaşlar Yrd. Doç. Dr. Sevda Sarıkaya'nın anlattıklarını not alarak hastalık hakkında sorular sordu.

 



İlgili Konular Üsküdar 3. Ulusal Alzaymır Farkındalık ve Hasta Yakınların alzaymır
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