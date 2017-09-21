Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat dördüncü gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.
Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı bugün de genişletildi.
Tatbikata katılan büyük bölümü tank olmak üzere geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, tank çekicileri, ilk yardım araçlarından oluşan araçlar ile çok sayıda askerin katıldığı tatbikatta, iş makineleriyle kazılan mevzilere kırmızı şerit çekildi.
Askerler, Silopi-Habur arasındaki uluslararası İpek Yolu'nda tek sıra halinde yürüdü. Yaya olarak gerçekleştirilen tatbikatın ardından askerler alana döndü.
Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleştirilen zırhlı araçlarda askerler nöbet tutuyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.
Sağlık Bakanlığı, sanatçı Ferhat Göçer'in kuruma danışman olarak atandığına ilişkin haberleri yalanladı
TSK tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat sürüyor
Üsküdar'da alzaymır farkındalık ve hasta yakınlarına destek sempozyumu düzenlendi
Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atıldığı belirlenen top mermisi düştü
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Tepebaşı ilçesinde çıkan yangına ekipler, arazinin dik olması nedeniyle güçlükle müdahale ediyor
Almanya'da 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası Anuga Fuarı, 247 Türk firmasını ağırlayacak
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adalet Bakanlığının UYAP'ı KDK'nın kullanımına sunmasına ilişkin protokol imzalandı
Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu ile ilgili ortak bildiri yayınladı
TİKA Karadağ'ın Ulçin şehrinde zeytin işleme tesisi kurulmasına destek verdi.
DHKP/C'nin yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 avukattan 14'ü tutuklandı
Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında Hasankeyf Höyük'teki kazıda 11 bin 500 yıllık yerleşim yeri tespit edildi
Yazarın "Bütün Öyküleri", "Aylak Adam", "Anayurt Oteli", "Canistan" ve "Ekmek Elden Süt Memeden" kitapları Can Yayınları'ndan çıktı
ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin olarak değerlendirilen karar ve açıklamalarının ardından değer kazanan dolar/TL, 3,5199 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
İstanbul'a yağış uyarısı hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapıldı