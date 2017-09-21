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19:12, 21 Eylül 2017 Perşembe
Avrupa
Güncelleme: 18:36, 21 Eylül 2017 Perşembe

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Rusya'dan ABD'ye 'Deyrizor' için sert uyarı
Rusya'dan ABD'ye 'Deyrizor' için sert uyarı

Rusya, ABD'nin Suriye'nin DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ilinde bulunan Esed rejimine ait mevzilere yeniden saldırması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ABD özel kuvvetleri ve PKK/PYD'nin bulunduğu alandan, rejim güçlerine iki kez roket ve topçu saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Mevzilerdeki rejim askerlerine Rus özel kuvvetlerinin de eşlik ettiğini hatırlatan Konaşenkov, ABD komutanlığına uyarı gönderdiklerini kaydetti.

Sözcü Konaşenkov, "(PKK/PYD'nin öncülük ettiği) Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki bölgelerden açılacak ateşe derhal karşılık verilecektir. Buradaki atış mevzileri elimizdeki tüm mühimmatla derhal yok edilecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin doğusunda DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ili, Rusya destekli rejim güçleri ile ABD destekli PKK/PYD arasında paylaşım mücadelesine sahne oluyor.

DEAŞ, Rakka'da verdiği önemli kayıplardan sonra güçlerini Irak sınırına hakim Deyrizor'a kaydırmıştı. DEAŞ'ın mağlubiyetinin yaklaşması, petrol zengini kent üzerindeki rekabeti artırıyor.  



İlgili Konular rusya ABD DEAŞ deyrizor
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