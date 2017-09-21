Irak'ın Havice ilçesinde 11 köy DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak güçlerinin Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde 11 köyü DEAŞ'tan kurtardığı bildirildi.
Havice Operasyonları Komutanı Abdulemir Reşid Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, Irak ordusuna bağlı 9'uncu Zırhlı Birlik ile Haşdi Şabi güçlerinin Havice ilçesinde 11 köyü DEAŞ'tan geri aldığını ifade etti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bu sabah yaptığı açıklamada Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyurmuştu.
Irak ordusu, federal polis, çevik kuvvet ve Haşdi Şabi'nin katıldığı operasyona uluslararası koalisyon güçleri de havadan destek veriyor.
DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve çevresini elinde tutuyor.
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Irak güçleri Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde 11 köyü DEAŞ'tan kurtardı
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