Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:11, 21 Eylül 2017 Perşembe
Güncel
Güncelleme: 18:55, 21 Eylül 2017 Perşembe

  • Paylaş
21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu
21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. dönem için başvuru yapacak ön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 21. dönem için başvuru yapacakön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21. dönem POMEM için lisans mezunu bin kadın ve 10 bin erkek ile ön lisans mezunu 200 kadın ve bin 800 erkek, toplam 13 bin polis memuru adayı için ön başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" adresinden online olarak alınacak.

Açıklamada, POMEM adayları için aranan şartlar şöyle sıralandı:

"31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan almış olmak, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan almış olmak."

POMEM'de eğitim görecek öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususların, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.



İlgili Konular pomem 21. dönem POMEM başvuru şartları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Akın İpek hakkında yakalama kararı
Akın İpek hakkında yakalama kararı

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada, firari sanık Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.
Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın 14–20 Eylül tarihleri arasındaki terörle mücadele operasyonlarında 46 teröristin ve Mardin'de düzenlenen hava destekli operasyonda ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Meclis Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak
Meclis, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak
21 dönem POMEM başvuru şartları belli oldu
21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. dönem için başvuru yapacak ön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ferhat Göçer' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ferhat Göçer' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, sanatçı Ferhat Göçer'in kuruma danışman olarak atandığına ilişkin haberleri yalanladı
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat dördüncü gününde
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat dördüncü gününde

TSK tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat sürüyor
21 Eylül Dünya Alzaymır Günü
21 Eylül Dünya Alzaymır Günü

Üsküdar'da alzaymır farkındalık ve hasta yakınlarına destek sempozyumu düzenlendi
Yayladağı'na havan topu düştü
Yayladağı'na havan topu düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atıldığı belirlenen top mermisi düştü
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Eskişehir'de orman yangını
Eskişehir'de orman yangını

Tepebaşı ilçesinde çıkan yangına ekipler, arazinin dik olması nedeniyle güçlükle müdahale ediyor
Türk gıdacılar Almanya'ya çıkarma yapacak
Türk gıdacılar Almanya'ya çıkarma yapacak

Almanya'da 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası Anuga Fuarı, 247 Türk firmasını ağırlayacak
Kahramanmaraş'taki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama
Kahramanmaraş'taki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Kamu Denetçiliği Kurumu UYAP'ı kullanabilecek
Kamu Denetçiliği Kurumu UYAP'ı kullanabilecek

Adalet Bakanlığının UYAP'ı KDK'nın kullanımına sunmasına ilişkin protokol imzalandı
Türkiye İran ve Irak'tan ortak 'referandum' bildirisi
Türkiye, İran ve Irak'tan ortak 'referandum' bildirisi

Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu ile ilgili ortak bildiri yayınladı
TİKA Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kuruyor
TİKA Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kuruyor

TİKA Karadağ'ın Ulçin şehrinde zeytin işleme tesisi kurulmasına destek verdi.
DHKP C şüphelisi 14 avukat tutuklandı
DHKP/C şüphelisi 14 avukat tutuklandı

DHKP/C'nin yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 avukattan 14'ü tutuklandı

Haberler

POMEM'e başvuru süresi uzatıldı
POMEM'e başvuru süresi uzatıldı

POMEM sınavı tarihi belli oldu
POMEM sınavı tarihi belli oldu

POMEM sınav sonuçları açıklandı
POMEM sınav sonuçları açıklandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 