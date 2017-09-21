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Güncelleme: 19:06, 21 Eylül 2017 Perşembe

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Meclis, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak
Meclis, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak." dedi.

 



İlgili Konular meclis Irak ve Suriye tezkeresi
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