Güncelleme: 19:06, 21 Eylül 2017 Perşembe

Meclis, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak





TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak." dedi.

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