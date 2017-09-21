Bosna Hersek'te Suriyelilere yardım kampanyası

Saraybosna Müftülüğü ile Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu, Suriyeli savaş mağdurları için "Bosna Hersek Suriye Halkının Yanında" isimli yardım kampanyası başlattı.
Emmaus tarafından ülke genelinde birçok müftülüğün ardından Saraybosna Müftülüğünde de başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ulaştırılacak.
Bugün başkent Saraybosna'da düzenlenen basın toplantısıyla resmi olarak başlatılan kampanya, 30 Eylül'e kadar sürecek.
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suriye halkının 7 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını anımsatarak "Suriye halkını, en iyi Bosna halkı anlayabilir çünkü adeta Suriye'de Bosna'nın kaderi yaşanıyor." dedi.
22 milyonluk Suriye nüfusunun yaklaşık 15 milyonunun evini terk etmek zorunda kaldığını belirten Atalay, "Yaklaşık 7 milyon kişi Suriye'yi terk etti. Bu 7 milyonun 3 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Geri kalan sığınmacıların 1 milyon 700 bini Lübnan'da, 1 milyon 400 bini Ürdün'de yaşıyor. Avrupa'ya göç edenler var, 866 bin insan Avrupa'da. Mısır, Irak ve diğer ülkelere de dağıldılar." diye konuştu.
Atalay, Suriye'nin içerisinde de 8 milyona yakın kişinin evlerini terk edip yine Suriye içerisinde daha güvenli şehirlere gittiğini söyleyerek ülkedeki savaşta ekonominin, eğitim sisteminin, okulların ve fabrikaların da zarar gördüğünü aktardı.
Ülkenin zarar gören altyapısını ayağa kaldırmak için benzer insani yardım kampanyalarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Atalay, sivil toplum kuruluşlarının Suriyelilere yardım eli uzatmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic de bugün başlatılan yardım kampanyasıyla sonbahar ve kış aylarını zor geçirecek Suriyeli sığınmacılara yardım etmeyi hedefledikleri anımsatarak "Hicri yılbaşıyla böyle bir yardım kampanyası başlatıyoruz." dedi.
Ljevakovic, Saraybosna Müftülüğüne bağlı tüm cami ve cemaatlerin kampanyaya katılacağını belirterek "Bizler dayanışmanın, zor zamanlarda uzatılan yardım elinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.
Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumundan Elmedin Skrebo da gerek ülke genelindeki müftülüklerle gerek tek başına yürüttükleri yardım kampanyaları kapsamında aralık ayından bu yana Suriyelilere 936 ton yardım malzemesi ulaştırdıklarını kaydetti.
Bosna Hersek'ten bugüne kadar Reyhanlı'da bulunan Suriyeli sığınmacılara 4 konvoy yardım gönderildi.
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Bosna Hersek'te Suriyeli savaş mağdurları için "Bosna Hersek Suriye Halkının Yanında" isimli yardım kampanyası başlatıldı
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