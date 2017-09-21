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Güncelleme: 19:25, 21 Eylül 2017 Perşembe

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Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın 14–20 Eylül tarihleri arasındaki terörle mücadele operasyonlarında 46 teröristin ve Mardin'de düzenlenen hava destekli operasyonda ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da operasyonlara aralıksız devam edildi.

Bu kapsamda, 14-20 Eylül tarihleri arasında Şırnak, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır'ın kırsal bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlarda 46 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 19 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 av tüfeği, 6 roketatar, bir uçaksavar makinalı tüfek, bir havan, 5 tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 4 silah namlusu, 33 kilogram amonyum nitrat, 123 el bombası, 96 fünye, 5 bin 377 hafif silah mühimmatı, bin 60 uçaksavar mühimmatı, 5 havan mühimmatı, bir top mermisi, bir mayın, 47 RPG-7 roketatar roketi, 24 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 muhtelif dürbün, 3 gece görüş dürbünü, 57 şarjör, 13 telsiz, 64 tüp, 3 kamera ve bir güneş paneli ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda 46 el yapımı patlayıcı tespit edilip imha edilirken teröristler tarafından kullanılan 47 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda ise 480 litre akaryakıt, 77 bin 310 paket kaçak sigara ve 91,5 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

MARDİN'DE İHA İLE TESPİT EDİLEN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri arasında bulunan kırsal alanda, İHA yardımıyla 6 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı. 

Operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.

 



İlgili Konular terör operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri
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