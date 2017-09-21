Güncelleme: 19:50, 21 Eylül 2017 Perşembe

"ABD Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulayacak"





ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulanacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulanacağını söyledi. Trump, Birlemiş Milletler toplantıları için New York'ta bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gerçekleştirdiği toplantıda basına açıklama yaptı. Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı yönünde bir soruya Trump, "Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulayacağız." ifadesini kullandı. Güney Kore ordusu geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore tarafından başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlatıldığını açıklamıştı.

İlgili Konular ABD Kuzey Kore

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.