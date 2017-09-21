20:21, 21 Eylül 2017 Perşembe

Akın İpek hakkında yakalama kararı





FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada, firari sanık Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı, Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılandığı davada, tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek ile diğer tutuklu sanıklar ve Melek İpek'in de arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Heyeti, dinlenemeyen tutuksuz sanıkların savunmalarının daha sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Duruşma savcısından sanıkların durumuna ilişkin beyanları soruldu. Savcı, sanıklardan Ebru İpek'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinin kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan reddine, Akın İpek hakında tuttuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, savunması alınan tutuklu sanıkların isnat edilen suçun mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedenleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşmada, sanık avukatlarının tahliye taleplerine ilişkin beyanlarının alınmasının ardından Mahkeme Heyeti, ara kararları açıkladı. ARA KARAR Heyet, tutuksuz sanıklar Ebru İpek ile sanık Özlem Özdemir'in, yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasına, savunması alınmayan sanıkların bir sonraki duruşmada savunmalarının alınmasına, tanıkların 14 Aralık 2017'de yapılacak duruşmada dinlenilmesine karar verdi. Savunması alınamayan firari sanık Akın İpek hakkında, savunması alınması amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar veren heyet, tutuklu sanıklar Beytullah Ablak, Naci̇ Bolat, Umut Gümüşkaya'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Duruşmalara, 12, 13, 14 Aralık'ta de devam edilecek.

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