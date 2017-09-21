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23:03, 21 Eylül 2017 Perşembe
Amerika
Güncelleme: 22:35, 21 Eylül 2017 Perşembe

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Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz
Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz

Erdoğan "Bir milyona yakın Arakanlı adeta soykırım yoluyla Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Biz hiçbir zaman 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü' diye bir ifade kullanmadık. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenen "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz." dedi.

"BİZİM DİNİMİZE KİMSE TERÖRÜ KİMSE TERÖRÜ YAKIŞTIRMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir insan bir insanı eğer öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin ilkesidir. Terörü bir akide meselesi, itikadi bir mesele haline getiren, bizim dinimize kimse terörü yakıştırma hakkına sahip değildir. Kimse DEAŞ'ı İslam olarak, Müslüman olarak ifade etmesin. DEAŞ'ın İslamla alakası yoktur, bir terör örgütüdür." diye konuştu.

"HRİSTİYAN TERÖRÜ' 'YAHUDİ TERÖRÜ' 'BUDİST TERÖRÜ' DİYE BİR ŞEY İŞİTTİNİZ Mİ?"

Erdoğan, "Dünyanın her yerinde farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri oluyor. Ancak sadece fail Müslüman ise bunun adı 'İslami terör' olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensup ise bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç 'Hristiyan terörü', 'Yahudi terörü', 'Budist terörü', şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse 'Ateist terörü' diye bir şey işittiniz mi?" diye konuştu.

"MÜSLÜMAN İÇİN HER BİR MASUMUN CANI DÜNYAYA BEDELDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka kültürlerde bir kişinin ölümünü trajedi, 1 milyon kişinin ölümünü istatistik olarak görenler olabilir ama Müslüman için her bir masumun canı dünyaya bedeldir." dedi.



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Erdoğan 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz
Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz

Erdoğan "Bir milyona yakın Arakanlı adeta soykırım yoluyla Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Biz hiçbir zaman 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü' diye bir ifade kullanmadık. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz" dedi.
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