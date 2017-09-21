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Güncelleme: 23:04, 21 Eylül 2017 Perşembe

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Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıkarak alev aldı
Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıkarak alev aldı

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON kuyruk tescilli özel jet, bir süre sonra kuleye arıza bildirimi yaparak iniş için izin istedi.

Daha sonra inişe geçen uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Uçağın alev alması üzerine, bölgeye havalimanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.

Uçaktaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferlerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndüğü bildirildi.  

THY Genel Müdürü Ekşi: Atatürk Havalimanı'nın her iki pisti de operasyona açılmıştır

 Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle Atatürk Havalimanı'nın her iki pisti de operasyona açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bilal Ekşi, olası tehirler için yolcuların THY'nin internet sitesini takip etmeleri ricasında bulundu.



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