Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Trump ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesi TSİ 23.15'te sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABF Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Erdoğan ve Trump, gerçekleştirdikleri görüşmenin basına açık bölümünde açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşmeyi gerçekleştireceğiz." sözleriyle başladı.
"İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
ABD Başkanı Trump'ın da kısa bir açıklama yaptığı görüşme sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Trump ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesi sona erdi
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