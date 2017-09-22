İİT’den Keşmir halkına birlik mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu, Cammu Keşmir halkıyla birlik içerisinde olduklarını ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.
İİT Keşmir Temas Grubu yetkilileri, BM 72. Genel Kurulu için bulundukları New York’ta bir araya geldi. İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Hamdan el-Useymin’in başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Suudi Arabistan BM Daimi Temsilcisi Abdullah el-Muallimi ve diğer bazı yetkililer katıldı.
Toplantıda, Temas Grubu’nun tüm üyeleri, Cammu Keşmir halkıyla birlik içerisinde olduklarını ve BM kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini vurguladı.
Genel Sekretrer Useymin, Cammu Keşmir’deki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, Hint hükümetine en kısa sürede şiddet ve baskı politikasından vazgeçme çağrısında bulundu.
Useymin ayrıca, Hint “işgal güçlerinin” Keşmir halkının kaderini tayin hakkını elinden alamayacağını belirtti.
İİT Keşmir Temas Grubu üyeleri, Keşmir halkının haklı mücadelesinde sonuna kadar yanında olduklarını belirterek, uluslararası arenada Keşmirlilerin sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Cammu Keşmir’de kötüye giden durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, bir an önce bölgesel barış ve istikrarın tesis edilmesi temennisinde bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf ise ülkesinin BM kararları çerçevesinde ve Keşmir halkının iradesi doğrultusunda bölgede adil ve barışçıl bir çözüm bulunması için çaba gösterdiğini söyledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da BM Güvenlik Konseyi’nin Keşmir’e yönelik kararlarının geciktirilmeksizin uygulanması gerektiğine, böylece Keşmir sorunun bir çözüme kavuşturulabileceğine işaret etti.
Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han ise toplantıda Keşmir’de son dönemde sıkça yaşanan insan hakları ihlallerine dair detaylı bilgi verdi.
Toplantının sonuç bildirgesinin, gerekli adımların atılması için İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’ne sunulması bekleniyor.
Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana, tartışma konusu Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin civarında kişi hayatını kaybetti.
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu, Cammu Keşmir halkıyla birlik içerisinde olduklarını ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.
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