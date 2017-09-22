Meksika'daki depremde ölü sayısı 245'e çıktı

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 245'e yükseldiği bildirildi.
Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Mancera, kentte deprem nedeniyle 115 kişinin öldüğünü, böylelikle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 245'e çıktığını belirtti.
Depremde ölü sayısının 225 olduğu açıklanmıştı.
Mancera, depremin üzerinden 36 saat geçmesinin ardından kentte yıkılan bir iş yerinin enkazından 3 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Bu arada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hala sürüyor.
Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 245'e yükseldiği bildirildi
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