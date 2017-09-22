Güncelleme: 09:48, 22 Eylül 2017 Cuma

Meksika'daki depremde ölü sayısı 273'e çıktı





Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 273'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 273'e yükseldiği bildirildi. Meksika Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, depremde 137'si başkent Meksiko'da olmak üzere 273 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 73 kişinin yaşamını yitirdiği Morelaos eyaletinin depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu kaydedildi. Meksika'da 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi ölmüştü.

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