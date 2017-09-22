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02:33, 22 Eylül 2017 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 02:16, 22 Eylül 2017 Cuma

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Erdoğan'ın konuşmasını provoke etmeye çalışan 4 PKK/YPG'liye gözaltı
Erdoğan'ın konuşmasını provoke etmeye çalışan 4 PKK/YPG'liye gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki konuşmasını provoke etme girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı kaydedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması esnasında slogan atan 4 PKK/YPG'linin gözaltına alındığı bildirildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Günay Evinch, yaptığı açıklamada, toplantının özel bir salonda yapılmasına rağmen bazı provokatörlerin Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto gösterisi yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin olaya hemen müdahale ettiğini anlatan Evinch, "Polisten bize verilen bilgilere göre 4 YPG'li şu anda gözaltında." dedi.

Bu provokatörlere dava açılmak için hazırlık yapıldığını anlatan Günay Evinch, zanlıların, federal yasalara göre suç olan halkın huzurunu bozmak, özel mülke izinsiz girmek ve devlet başkanına yönelik suçlar kapsamında yargılanmalarını beklediklerini ifade etti.

TASC olarak konunun takipçisi olacaklarını da kaydeden Evinch, kendi organizasyonlarına yönelik, ifade özgürlüğüne ve toplumun huzuruna karşı yapılan eylemin cezalandırılması için yargı sürecinde gerekenleri yapacaklarını dile getirdi.

"SALON TERÖRİSTİNE BU GÜZEL TOPLANTIMIZI LÜTFEN FEDA ETMEYELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TASC'ın etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında bazı PKK/YPG'li teröristler pankart açıp, slogan atmıştı.

Güvenlik güçleri, birisinin üzerinde YPG tişörtü bulunan provokatörleri salondan çıkardı.

Recep Tayyip Erdoğan, katılımcıların provokatörlere tepki göstermesi üzerine, "Değerli kardeşlerim, sizden benim bir ricam var. 3-5 kendini bilmeze, 3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim." dedi.

Katılımcılar da PKK/YPG'lilere tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı slogan ve alkışlarla destekledi. 



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