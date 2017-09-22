Rusya'dan NATO'ya

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun soğuk savaş iklimini yeniden oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada son çeyrek yüzyıl boyunca, ülkesinin Soğuk Savaş mirasını ortadan kaldırmak için üzerine düşeni dürüstçe yerine getirdiğini belirtti.
Dünyada ve Avrupa-Atlantik’te güven ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek için pek çok şey yapıldığına dikkat çeken Lavrov, bu hususta Batılı ortaklardan karşılık alamadığını ifade etti. Lavrov, “NATO, Soğuk Savaş iklimini yeniden oluşturmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı.
Batı’nın "kim bizden, kim bizim karşımızda" ilkesi ile hareket ettiğini kaydeden Lavrov, NATO’nun doğuya doğru genişleyerek eski Sovyet coğrafyasında istikrarsızlığı kışkırttığını ve Rus karşıtlığını teşvik ettiğini vurguladı.
Suriye’deki durum ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, 14-15 Eylül’de Astana’daki Suriye konulu toplantıda dört çatışmasızlık bölgesinin Rusya, İran, Türkiye, ABD, Ürdün ve BM’nin katılımı ve pek çok ülkenin desteğiyle oluşturulduğunu hatırlattı.
Ayrıca Lavrov, Suriye’de boşaltılan bölgelere derhal insani yardım organize edilmesi çağrısında bulundu.
Ukrayna krizi ile ilgili olarak Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna yönelik önerdiği BM Barış gücünün, krizin çözümünü sağlayacağını savundu. Lavrov, bu konuyla ilgili Avrupalı ortaklar ve ABD’den yapıcı etkileşim umduğunu dile getirdi.
Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olan nükleer füze maceralarını şiddetle kınadıklarını söyleyen Lavrov, askeri histerilerin tırmandırılmasının sadece çıkmaz bir yol değil, aynı zamanda yıkıcı bir yol olduğunu belirtti.
ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının, Tahran’ın nükleer programı konusundaki anlaşmanın uygulanmasını tehlikeye soktuğuna işaret eden Lavrov, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından öngörülen yaptırımların ötesinde tek taraflı yaptırımlar uygulanması gayrimeşrudur ve uluslararası çabaların kollektif niteliğini zayıflatmaktadır.” şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "NATO, soğuk savaş iklimini yeniden oluşturmaya çalışıyor." dedi
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