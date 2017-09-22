Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Ayaş İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- BM 72. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.
(New York)
2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
SPOR
1- Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
(Trabzon/20.00)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.