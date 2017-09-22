09:00, 22 Eylül 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Eylül 2017





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Ayaş İlçe Kongresi'ne katılacak. (Ankara/14.00) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- BM 72. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor. (New York) 2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor. (Riyad) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor. (Erbil) SPOR 1- Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. (Trabzon/20.00)

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