Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlarda

Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.
Paris olmak üzere, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Lille ve Strazburg'da düzenlenen gösterilere katılımın geçen hafta yapılana göre daha az olduğu gözlendi.
Paris'te sendikaya göre 55 bin, polise göre ise 16 bin kişinin katıldığı protesto gösterisine, Marsilya'da 4 bin 500 kişinin geldiği açıklandı. Genel Emek Konfederasyonu, Marsilya'daki katılımı 50 bin olarak duyurdu.
12 Eylül'de düzenlenen ilk gösterilere ülke genelinde polise ve sendikalara göre katılım sayısı sırasıyla 223 bin ve 500 bin olarak açıklanmıştı.
Çok sayıda sendikaya bağlı ulaşım ve taşımacılık sektörü, 25 Eylül günü ülke çapında sürdürülebilir nitelikte gösteri ve grev kararı aldıklarını duyurdu. Memurlar ve hizmet sektörü çalışanları da 10 Ekim'de meydanlara ineceğini açıkladı.
Fransa genelinde çok sayıda polisin, bugün göreve çıkmadığı açıklandı. Le Monde gazetesi, 2 bin Cumhuriyet Muhafızı'nın (CRS) rapor alarak gösterilere destek verdiğini aktardı.
Marsilya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u korumakla görevli 16 motorize polisin de rapor alanlar arasında olduğu ve Macron'un Marsilya programının bir kısmını iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Liberation, Macron'un programı süresince görevli 392 polisten 321'inin rapor alarak göreve gelmediğini, çalışma koşullarını protesto eden polislerin bu eylemleriyle, Fransa tarihinde bir ilke imza attığını kaydetti.
Fransa'da büyük tepki gören reform tasarısının yarınki Bakanlar Kurulu'nda kabul edileceği belirtildi. Resmi Franceinfo kanalı, cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak, tasarının kabulünden hemen sonra gün içerisinde Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanacağı ve ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hemen yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.
Gerek bölgesel gerekse uluslararası aktörlerin sert tepkisi nedeniyle başta Barzani olmak üzere referandumu destekleyen IKBY'li aktörler çok dar bir alana sıkıştı
Yeni Zelanda'da halk, 52. hükümeti belirmek için yarın oy kullanacak
Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesi yapabileceği bildirildi
Tacikistan'da yeni belirlenen kurallara göre cenaze evinde yapılan geleneksel ritüeller yasaklanıyor
Hint ordusunun işgal altında tuttuğu Keşmir'den, Pakistan'a düzenlediği havan topu saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Al Sani, Esed rejimine, krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrı yaptı
Özbekistan'da rüşvet veren Telia şirketi yaklaşık 1 milyar dolar ceza ödeyecek
BM Güvenlik Konseyi, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor." uyarısında bulundu.
Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 273'e yükseldi
Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.
Trudeau, BM kürsüsündeki konuşmasında, ülkesinin geçmiş dönemlerde yerli halkı "istismar edip aşağıladığını" ifade etti
Bangladeş Başbakanı Vecid, "Din ve etnisite gözetmeksizin tüm siviller Myanmar'da korunmalı. Myanmar'da BM denetimi altında 'güvenli bölgeler' oluşturulabilir"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "NATO, soğuk savaş iklimini yeniden oluşturmaya çalışıyor." dedi
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu, Cammu Keşmir halkıyla birlik içerisinde olduklarını ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyona bağlı generallerin, Rus generallerle Deyrizor ilinde rejimle ABD destekli güçler arasındaki ayrışma önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.
Erdoğan "Bir milyona yakın Arakanlı adeta soykırım yoluyla Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Biz hiçbir zaman 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü' diye bir ifade kullanmadık. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz" dedi.