09:39, 22 Eylül 2017 Cuma

Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlarda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.

Paris olmak üzere, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Lille ve Strazburg'da düzenlenen gösterilere katılımın geçen hafta yapılana göre daha az olduğu gözlendi.

Paris'te sendikaya göre 55 bin, polise göre ise 16 bin kişinin katıldığı protesto gösterisine, Marsilya'da 4 bin 500 kişinin geldiği açıklandı. Genel Emek Konfederasyonu, Marsilya'daki katılımı 50 bin olarak duyurdu.

12 Eylül'de düzenlenen ilk gösterilere ülke genelinde polise ve sendikalara göre katılım sayısı sırasıyla 223 bin ve 500 bin olarak açıklanmıştı.

Çok sayıda sendikaya bağlı ulaşım ve taşımacılık sektörü, 25 Eylül günü ülke çapında sürdürülebilir nitelikte gösteri ve grev kararı aldıklarını duyurdu. Memurlar ve hizmet sektörü çalışanları da 10 Ekim'de meydanlara ineceğini açıkladı.

MACRON'U KORUMAKLA GÖREVLİ MOTORLU POLİSLER GÖREVE GELMEDİ

Fransa genelinde çok sayıda polisin, bugün göreve çıkmadığı açıklandı. Le Monde gazetesi, 2 bin Cumhuriyet Muhafızı'nın (CRS) rapor alarak gösterilere destek verdiğini aktardı.

Marsilya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u korumakla görevli 16 motorize polisin de rapor alanlar arasında olduğu ve Macron'un Marsilya programının bir kısmını iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Liberation, Macron'un programı süresince görevli 392 polisten 321'inin rapor alarak göreve gelmediğini, çalışma koşullarını protesto eden polislerin bu eylemleriyle, Fransa tarihinde bir ilke imza attığını kaydetti.

TASARI BUGÜN ONAYLANIYOR

Fransa'da büyük tepki gören reform tasarısının yarınki Bakanlar Kurulu'nda kabul edileceği belirtildi. Resmi Franceinfo kanalı, cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak, tasarının kabulünden hemen sonra gün içerisinde Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanacağı ve ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hemen yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.