Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:59, 22 Eylül 2017 Cuma
Güncel
09:45, 22 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Kocaeli'nde göçmen teknesi battı
Kocaeli'nde göçmen teknesi battı
Foto: Arşiv

Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sahil Güvenlik Komutanlığından, Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, arama faaliyetlerinde 38 göçmenin kurtarıldığı, 15-20 dolayında göçmene yönelik  arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, bir sahil güvenlik uçağı ve iki sahil güvenlik botu sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05.38’te intikal eden sahil güvenlik botu tarafından denizden 22, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 38 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 4 cansız beden denizden alınmıştır. Yaklaşık 15-20 kayıp düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 helikopterli sahil güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup, 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."



İlgili Konular türkiye göçmen Kocaeli
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor
Hakkari'deki terör saldırısında 1 asker şehit
Hakkari'deki terör saldırısında 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu
Esed karşıtı gazeteci anne-kız Üsküdar'da öldürüldü
Esed karşıtı gazeteci anne-kız Üsküdar'da öldürüldü

Suriye'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar'daki evlerinde dün akşam canice katledildi.
ByLock kullanıcısı 36 kişi için operasyon
ByLock kullanıcısı 36 kişi için operasyon

FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
MGK ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
MGK ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir araya gelecek
Kocaeli'nde göçmen teknesi battı
Kocaeli'nde göçmen teknesi battı

Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Trump Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var
Trump: Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var

ABD Başkanı Trump, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var." dedi.
Erdoğan'ın konuşmasını provoke etmeye çalışan 4 PKK YPG'liye gözaltı
Erdoğan'ın konuşmasını provoke etmeye çalışan 4 PKK/YPG'liye gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki konuşmasını provoke etme girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı kaydedildi.
Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıkarak alev aldı
Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıkarak alev aldı

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Trump ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesi sona erdi
Akın İpek hakkında yakalama kararı
Akın İpek hakkında yakalama kararı

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada, firari sanık Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.
Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın 14–20 Eylül tarihleri arasındaki terörle mücadele operasyonlarında 46 teröristin ve Mardin'de düzenlenen hava destekli operasyonda ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Meclis Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak
Meclis, Irak ve Suriye tezkeresi için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak
21 dönem POMEM başvuru şartları belli oldu
21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. dönem için başvuru yapacak ön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ferhat Göçer' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ferhat Göçer' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, sanatçı Ferhat Göçer'in kuruma danışman olarak atandığına ilişkin haberleri yalanladı
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat dördüncü gününde
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat dördüncü gününde

TSK tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat sürüyor

Haberler

Hatay'da 47 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'da 47 yabancı uyruklu yakalandı

Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı
Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da 33 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'da 33 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde 38 sığınmacı yakalandı
Kırklareli'nde 38 sığınmacı yakalandı

İki El Bir Fırça projesi resim sergisi açılıyor
İki El Bir Fırça projesi resim sergisi açılıyor

Kocaeli'ye 10 milyon liralık "gezegen evi"
Kocaeli'ye 10 milyon liralık quot gezegen evi quot

Kocaeli'de tarihi çınarlar kitap açtı
Kocaeli'de tarihi çınarlar kitap açtı

Gülen'in yeğeni Kocaeli'de yakalandı
Gülen'in yeğeni Kocaeli'de yakalandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 