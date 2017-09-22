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Günün Haberleri
11:59, 22 Eylül 2017 Cuma
Orta Asya
10:00, 22 Eylül 2017 Cuma

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Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat
Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat

Özbekistan'da rüşvet veren Telia şirketi yaklaşık 1 milyar dolar ceza ödeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan'da TeliaSonera adı ile faaliyet gösteren Telia şirketinin ABD ve diğer ülkelerde devam eden mahkeme süreçlerini durdurmak için 965 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Bloomberg ajansının bildirdiğine göre, Perşembe günü New York mahkemesinde bu konuda anlaşmaya varıldı.

Daha önce eski Cumhurbaşkanının kızı Gülnare Kerimova’nın Telia ve başka şirketlerden para aldığı ve yaklaşık 1,5 milyar dolar yolsuzluk yaptığı için Özbekistan’da hapse atıldığı haber verilmişti.

Telia şirketinin ödeyeceği yaklaşık 1 milyar dolar cezanın 548 milyon doları ABD ve Hollanda Adalet Bakanlıklarına, 417 milyon doları ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ödenecek.

Bu yolsuzluk dosyasında Telia şirketi'nin yanısıra VimpelCom Ltd ve Mobil TeleSystems şirketlerinin adı da geçiyor.



İlgili Konular TeliaSonera Özbekistan
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