Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:59, 22 Eylül 2017 Cuma
Ortadoğu
10:14, 22 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Katar'dan Esed rejimine çağrı
Katar'dan Esed rejimine çağrı

Dışişleri Bakanı Al Sani, Esed rejimine, krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, Suriye'deki Esed rejimine, krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrıda bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmada, bu ülkede gerek rejim gerekse DEAŞ eliyle ihlallerin devam ettiğini söyledi.

Uluslararası insan hakları kanunlarının çiğnenmesine son verilmesi gerektiğini belirten Al Sani, rejimi halkın canını hiçe saymaktan vazgeçmeye ve krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye almaya çağırdı.

Al Sani, Suriye konusundaki uluslararası soruşturma komisyonunun son raporunun, geçen nisan ayında İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısından rejimin sorumlu olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Uluslararası toplumu, adalet ve Suriye'de suç işleyenlerin hesap vermesi ilkesini uygulamaya çağıran Al Sani, krizin çözümü ve siyasi geçişin sürdürülmesi için bunun gerekli olduğunu vurguladı.

Al Sani, ülkesinin 2012 yılındaki Cenevre 1 görüşmeleri ile BM Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda siyasi çözüme varılmasını hedefleyen çalışmaları desteklediğini belirtti.

CENEVRE MÜZAKERELERİ EN KISA ZAMANDA BAŞLAMALI

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerin Cenevre'dekilerin alternatifi olmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Al Sani, Cenevre müzakerelerinin en kısa zamanda başlaması çağrısında da bulundu.

Suriye'de savaşın tahrip ettiği altyapı ve kurumların yeniden inşası süreci için şimdiden hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Al Sani, bunun sürdürülebilir siyasi geçişe götürecek güvenilir bir siyasi süreci zorunlu kıldığı görüşünü aktardı.

Katar'ın, krizin başından bu yana Suriye'ye insani yardımlarını esirgemediğine değinen Al Sani, Suriye'ye komşu ülkelere de mültecileri ağırladıkları için teşekkür etti ve uluslararası topluma bu ülkelere destek vermesi yönünde çağrı yaptı.



İlgili Konular esed Suriye Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Barzani çok dar bir alana sıkıştı
Barzani çok dar bir alana sıkıştı

Gerek bölgesel gerekse uluslararası aktörlerin sert tepkisi nedeniyle başta Barzani olmak üzere referandumu destekleyen IKBY'li aktörler çok dar bir alana sıkıştı
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor

Yeni Zelanda'da halk, 52. hükümeti belirmek için yarın oy kullanacak
Kuzey Kore hidrojen bombası denemesi yapabiliriz
Kuzey Kore: hidrojen bombası denemesi yapabiliriz

Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesi yapabileceği bildirildi
Tacikistan'da cenazeye katılma kuralları değişiyor
Tacikistan'da cenazeye katılma kuralları değişiyor

Tacikistan'da yeni belirlenen kurallara göre cenaze evinde yapılan geleneksel ritüeller yasaklanıyor
Keşmir'deki Hint askerlerinden Pakistan'a saldırı 6 ölü
Keşmir'deki Hint askerlerinden Pakistan'a saldırı, 6 ölü

Hint ordusunun işgal altında tuttuğu Keşmir'den, Pakistan'a düzenlediği havan topu saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti
Katar'dan Esed rejimine çağrı
Katar'dan Esed rejimine çağrı

Dışişleri Bakanı Al Sani, Esed rejimine, krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrı yaptı
Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat
Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat

Özbekistan'da rüşvet veren Telia şirketi yaklaşık 1 milyar dolar ceza ödeyecek
BMGK'dan quot Kuzey Irak referandumu quot uyarısı
BMGK'dan "Kuzey Irak referandumu" uyarısı

BM Güvenlik Konseyi, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor." uyarısında bulundu.
Meksika'daki depremde ölü sayısı 273'e çıktı
Meksika'daki depremde ölü sayısı 273'e çıktı

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 273'e yükseldi
Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlarda
Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlarda

Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.
Kanada Başbakanı Trudeau'den quot sömürgecilik quot itirafı
Kanada Başbakanı Trudeau'den "sömürgecilik" itirafı

Trudeau, BM kürsüsündeki konuşmasında, ülkesinin geçmiş dönemlerde yerli halkı "istismar edip aşağıladığını" ifade etti
Bangladeş'ten Myanmar'da quot güvenli bölge quot önerisi
Bangladeş'ten Myanmar'da "güvenli bölge" önerisi

Bangladeş Başbakanı Vecid, "Din ve etnisite gözetmeksizin tüm siviller Myanmar'da korunmalı. Myanmar'da BM denetimi altında 'güvenli bölgeler' oluşturulabilir"
Rusya'dan NATO'ya quot soğuk savaş quot suçlaması
Rusya'dan NATO'ya "soğuk savaş" suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "NATO, soğuk savaş iklimini yeniden oluşturmaya çalışıyor." dedi
İİT den Keşmir halkına birlik mesajı
İİT’den Keşmir halkına birlik mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu, Cammu Keşmir halkıyla birlik içerisinde olduklarını ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.
ABD ile Rusya arasında Deyrizor görüşmesi gerçekleşti
ABD ile Rusya arasında Deyrizor görüşmesi gerçekleşti

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyona bağlı generallerin, Rus generallerle Deyrizor ilinde rejimle ABD destekli güçler arasındaki ayrışma önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.
Erdoğan 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz
Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz

Erdoğan "Bir milyona yakın Arakanlı adeta soykırım yoluyla Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Biz hiçbir zaman 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü' diye bir ifade kullanmadık. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz" dedi.

Haberler

BOTAŞ ile Katar Gaz arasında 3 yıllık LNG anlaşması
BOTAŞ ile Katar Gaz arasında 3 yıllık LNG anlaşması

Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısı
Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısı

Macron'dan, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması talebi
Macron'dan Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması talebi

Merkel: Katar krizi konusunda endişeliyiz
Merkel Katar krizi konusunda endişeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Katarlı dernekten Arakanlılara 1.350 bin dolarlık yardım
Katarlı dernekten Arakanlılara 1 350 bin dolarlık yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Ambargocu dört ülkeden 'Katar' açıklaması
Ambargocu dört ülkeden 'Katar' açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 