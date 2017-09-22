Esed karşıtı gazeteci anne-kız Üsküdar'da öldürüldü

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Türkiye’de yaşayan Suriyeli önemli aktivistlerden ve muhalif kimliği ile bilinen Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat dün akşam saatlerinde İstanbul Üsküdar'daki evlerinde bıçaklanarak katledildi. Cinayet bürosu, katillerin anne ve kızını önce boğduğunu daha sonra bıçakladığını belirtti. Katillerin, cesetlerin kokmasını engellemek amacıyla detarjan kullandığı da öğrenildi. Aileyi tanıyanlar katledilen anne ve kızın bir süre önce Suriye rejimi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
ESED'İN CEZAEVİ KATLİAMLARINI DÜNYAYA DUYURMUŞLARDI
60 yaşındaki Orouba Barakat, Suriye'deki cezaevlerinde işkence gören muhaliflerle ilgili çok önemli röportajlara imza atmıştı. Orouba, Esed rejiminin cezaevi katliamlarıyla ilgili çok sayıda belgesel ve röportajı, İngilizce ve Arapça olarak dünyaya duyurmuştu.
Suriye'de iç savaşın ardından İngiltere'ye giden Orouba Barakat, bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra İstanbul'a gelmişti.
Orouba Barakat'ın genç gazeteci kızı Halla Barakat ise, Ortadoğu'ya yönelik haberler yapan Orient News'te editör olarak çalışıyordu. 22 yaşındaki genç gazetecinin bir dönem TRT için de çalıştığı öğrenildi.
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Suriye'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar'daki evlerinde dün akşam canice katledildi.
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