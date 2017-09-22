11:11, 22 Eylül 2017 Cuma

Kuzey Kore: hidrojen bombası denemesi yapabiliriz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un devlet televizyonunda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Ri, Kim'in sözünü ettiği ABD'ye "en üst düzey" eylem ile verilecek cevabın, "Pasifik'te güçlü bir hidrojen bombası denemesi olabileceğini" söyledi.

Kim Jong-un, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump için "meczup" ifadesini kullanmış ve ülkesini "tamamen ortadan kaldırma" tehdidinin pahalıya mal olacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump ilk BM'ye hitabında, dünya genelindeki bazı "haydut devletlerin" milletlerin baş ağrısı olduğunu anlatmış, bu sözlerinin ardından Kuzey Kore rejimini sert sözlerle eleştirmişti.

Trump, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.