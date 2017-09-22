11:30, 22 Eylül 2017 Cuma

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 55 bin 200 Suriyeliden yaklaşık 30 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Gümrük yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 30 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün de 2 bin kişinin daha giriş yapmasını beklediklerini bildirdi.

Suriyeli Halit Kasım, Cerablus’ta yaşayan ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirdiğini söyledi.

Türkiye sayesinde Cerablus’ta çok büyük değişiklikler olduğunu dile getiren Kasım, "2 yıl sonra ailemi ziyaret ettim. Kurban Bayramı'nı mutlu bir şekilde geçirdik." dedi.

Öte yandan Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkelerine gitmişti.