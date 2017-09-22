11:41, 22 Eylül 2017 Cuma

Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeni Zelanda’da yarın yapılacak genel seçimde yaklaşık 3,5 milyon seçmen sandık başına gidecek.

Kamuoyu anketleri, 52. hükümetin belirleneceği seçimden bir gün önce seçmenlerin iktidardaki Ulusal Partiye yöneldiğini gösterdi.

Yarınki genel seçimin, Başbakan Bill English liderliğindeki Ulusal Parti ve Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor. English ve Ardern, lider olarak ilk kez girecekleri seçimde 120 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu elde etmek için mücadele verecek.

Geçen hafta yapılan anketler, iktidardaki Ulusal Partinin oy oranını yüzde 41,9, ana muhalefetteki İşçi Partisinin oy oranını yüzde 41,6 olarak gösteriyordu. Bugün yayımlanan anketlerde ise Ulusal Partinin oy oranı yüzde 44,4’e yükselirken, İşçi Partisinin oy oranının yüzde 39,9’a gerilediği görülüyor.

Seçimde 61 milletvekili çıkarmak, partilerin tek başına iktidar olmasına yetiyor. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise parlamentoda temsil edilmeleri beklenen Yeşiller, Yeni Zelanda First, Maori Partisi, ACT Partisi ve United Future partileri kilit konumunda olacak.

ENGLİSH VE ARDERN'İN İLK SEÇİM SINAVI

Ulusal Partinin lideri olarak 2008'den sonraki üç seçimden zaferle çıkan eski Başbakan John Key’in ailevi sebepleri öne sürerek 6 Aralık 2016’da istifa etmesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Bill English, lider olarak ilk kez gireceği seçimde partisini dördüncü kez zafere ulaştırmak istiyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin 2014'ten bu yana liderliğini yürüten Andrew Little, seçimlere 7 hafta kala anketlerde oy oranlarının yüzde 24'lere düşmesi üzerine istifa etmişti. Little’ın yerine parti lideri seçilen 37 yaşındaki Jacinda Ardern, kısa sürede oy oranını hızla artırarak iktidar yarışına ortak olmayı başardı.

2014'te yapılan son seçimden yüzde 47,4’lük oy oranıyla birinci çıkan Ulusal Partinin, 120 sandalyeli mecliste 59 milletvekili var. Seçimde oyların yüzde 25,13'ünü alan İşçi Partisinin ise 32 milletvekili bulunuyor. Mecliste Yeşiller 14, Yeni Zelanda First 12, Maori Partisi, ACT Partisi ve United Future Partisi de birer milletvekiliyle temsil ediliyor.