Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:59, 22 Eylül 2017 Cuma
Avrupa
11:41, 22 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor

Yeni Zelanda'da halk, 52. hükümeti belirmek için yarın oy kullanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeni Zelanda’da yarın yapılacak genel seçimde yaklaşık 3,5 milyon seçmen sandık başına gidecek.

Kamuoyu anketleri, 52. hükümetin belirleneceği seçimden bir gün önce seçmenlerin iktidardaki Ulusal Partiye yöneldiğini gösterdi. 

Yarınki genel seçimin, Başbakan Bill English liderliğindeki Ulusal Parti ve Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor. English ve Ardern, lider olarak ilk kez girecekleri seçimde 120 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu elde etmek için mücadele verecek.

Geçen hafta yapılan anketler, iktidardaki Ulusal Partinin oy oranını yüzde 41,9, ana muhalefetteki İşçi Partisinin oy oranını yüzde 41,6 olarak gösteriyordu. Bugün yayımlanan anketlerde ise Ulusal Partinin oy oranı yüzde 44,4’e yükselirken, İşçi Partisinin oy oranının yüzde 39,9’a gerilediği görülüyor.

Seçimde 61 milletvekili çıkarmak, partilerin tek başına iktidar olmasına yetiyor. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise parlamentoda temsil edilmeleri beklenen Yeşiller, Yeni Zelanda First, Maori Partisi, ACT Partisi ve United Future partileri kilit konumunda olacak.

ENGLİSH VE ARDERN'İN İLK SEÇİM SINAVI

Ulusal Partinin lideri olarak 2008'den sonraki üç seçimden zaferle çıkan eski Başbakan John Key’in ailevi sebepleri öne sürerek 6 Aralık 2016’da istifa etmesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Bill English, lider olarak ilk kez gireceği seçimde partisini dördüncü kez zafere ulaştırmak istiyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin 2014'ten bu yana liderliğini yürüten Andrew Little, seçimlere 7 hafta kala anketlerde oy oranlarının yüzde 24'lere düşmesi üzerine istifa etmişti. Little’ın yerine parti lideri seçilen 37 yaşındaki Jacinda Ardern, kısa sürede oy oranını hızla artırarak iktidar yarışına ortak olmayı başardı.

2014'te yapılan son seçimden yüzde 47,4’lük oy oranıyla birinci çıkan Ulusal Partinin, 120 sandalyeli mecliste 59 milletvekili var. Seçimde oyların yüzde 25,13'ünü alan İşçi Partisinin ise 32 milletvekili bulunuyor. Mecliste Yeşiller 14, Yeni Zelanda First 12, Maori Partisi, ACT Partisi ve United Future Partisi de birer milletvekiliyle temsil ediliyor.



İlgili Konular Yeni Zelanda'da seçim Yeni Zelanda
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Barzani çok dar bir alana sıkıştı
Barzani çok dar bir alana sıkıştı

Gerek bölgesel gerekse uluslararası aktörlerin sert tepkisi nedeniyle başta Barzani olmak üzere referandumu destekleyen IKBY'li aktörler çok dar bir alana sıkıştı
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor
Yeni Zelanda yarın sandık başına gidiyor

Yeni Zelanda'da halk, 52. hükümeti belirmek için yarın oy kullanacak
Kuzey Kore hidrojen bombası denemesi yapabiliriz
Kuzey Kore: hidrojen bombası denemesi yapabiliriz

Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesi yapabileceği bildirildi
Tacikistan'da cenazeye katılma kuralları değişiyor
Tacikistan'da cenazeye katılma kuralları değişiyor

Tacikistan'da yeni belirlenen kurallara göre cenaze evinde yapılan geleneksel ritüeller yasaklanıyor
Keşmir'deki Hint askerlerinden Pakistan'a saldırı 6 ölü
Keşmir'deki Hint askerlerinden Pakistan'a saldırı, 6 ölü

Hint ordusunun işgal altında tuttuğu Keşmir'den, Pakistan'a düzenlediği havan topu saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti
Katar'dan Esed rejimine çağrı
Katar'dan Esed rejimine çağrı

Dışişleri Bakanı Al Sani, Esed rejimine, krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrı yaptı
Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat
Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat

Özbekistan'da rüşvet veren Telia şirketi yaklaşık 1 milyar dolar ceza ödeyecek
BMGK'dan quot Kuzey Irak referandumu quot uyarısı
BMGK'dan "Kuzey Irak referandumu" uyarısı

BM Güvenlik Konseyi, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor." uyarısında bulundu.
Meksika'daki depremde ölü sayısı 273'e çıktı
Meksika'daki depremde ölü sayısı 273'e çıktı

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 273'e yükseldi
Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlarda
Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlarda

Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.
Kanada Başbakanı Trudeau'den quot sömürgecilik quot itirafı
Kanada Başbakanı Trudeau'den "sömürgecilik" itirafı

Trudeau, BM kürsüsündeki konuşmasında, ülkesinin geçmiş dönemlerde yerli halkı "istismar edip aşağıladığını" ifade etti
Bangladeş'ten Myanmar'da quot güvenli bölge quot önerisi
Bangladeş'ten Myanmar'da "güvenli bölge" önerisi

Bangladeş Başbakanı Vecid, "Din ve etnisite gözetmeksizin tüm siviller Myanmar'da korunmalı. Myanmar'da BM denetimi altında 'güvenli bölgeler' oluşturulabilir"
Rusya'dan NATO'ya quot soğuk savaş quot suçlaması
Rusya'dan NATO'ya "soğuk savaş" suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "NATO, soğuk savaş iklimini yeniden oluşturmaya çalışıyor." dedi
İİT den Keşmir halkına birlik mesajı
İİT’den Keşmir halkına birlik mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu, Cammu Keşmir halkıyla birlik içerisinde olduklarını ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.
ABD ile Rusya arasında Deyrizor görüşmesi gerçekleşti
ABD ile Rusya arasında Deyrizor görüşmesi gerçekleşti

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyona bağlı generallerin, Rus generallerle Deyrizor ilinde rejimle ABD destekli güçler arasındaki ayrışma önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.
Erdoğan 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz
Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz

Erdoğan "Bir milyona yakın Arakanlı adeta soykırım yoluyla Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Biz hiçbir zaman 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü' diye bir ifade kullanmadık. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz" dedi.

Haberler

Yeni Zelanda'dan Pasifik'te havacılık güvenliğine destek
Yeni Zelanda'dan Pasifik'te havacılık güvenliğine destek

Yeni Zelanda'dan Arakanlılara 1.5 milyon dolar
Yeni Zelanda'dan Arakanlılara 1 5 milyon dolar

Yeni Zelanda’da kabakulak salgını: 300 kişi hastanelik oldu
Yeni Zelanda da kabakulak salgını 300 kişi hastanelik oldu

Yeni Zelanda'da gece dolaşan gençlerin ailelerine para cezası
Yeni Zelanda'da gece dolaşan gençlerin ailelerine para cezası

Avustralyalı bakan çifte vatandaşlık nedeniyle istifa etti
Avustralyalı bakan çifte vatandaşlık nedeniyle istifa etti

Tillerson'dan Yeni Zelanda'da Rusya açıklaması
Tillerson'dan Yeni Zelanda'da Rusya açıklaması

Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı vurdu
Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı vurdu

Yeni Zelanda'da son 50 yılın en kötü hava şartları
Yeni Zelanda'da son 50 yılın en kötü hava şartları






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 