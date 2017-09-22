Arapça Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

"İslami Kültür ve Arap Edebiyatı Buluşması" temasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde düzenlenen 2017 Arapça Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı yapıldı.
Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye, Beyrut ve Kuveyt'ten 50'ye yakın yayınevinin katıldığı ve 1 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda dini, kültürel, edebi ve insan gelişimi alanlarında yaklaşık 8 bin kitap okuyucularla buluşacak.
Fuarı düzenleyen Darul Hayr kurumunun Müdürü Bilal Ebu'l Hayr, fuar kapsamındaki etkinliklerin tarih ve kültür seminerleri ile insanların gelişimine yönelik seminerlerden oluştuğunu söyledi. İstanbul'da özellikle gençlerin Arapça kitaplara olan ilgisinin arttığını kaydeden Ebu'l Hayr, fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini aktardı.
10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuarda, Arap alim ve yazarların eşlik ettiği 30’a yakın etkinlik ve imza gününün yapılması planlanıyor.
Arapça Kitap ve Kültür Fuarı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde açıldı
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