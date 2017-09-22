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Asya
12:10, 22 Eylül 2017 Cuma

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Patani'de Budistlere saldırı, 4 ölü
Patani'de Budistlere saldırı, 4 ölü

Patani'de devriye polis aracına bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tayland’ın güneyinde Müslüman cihat yanlıları tarafından yerleştirildiği düşünülen bir mayının patlaması sonucu dört Tayland askerinin öldüğü bildirildi.

Bu sabah meydana gelen saldırıda yolun altına saklanan bomba 9 görevliyi taşıyan polis aracının geçişi sırasında patladı. Bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi.

Güvenlik Yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Patani’de yapılan bir yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu dört askerin öldüğü ve beş askerin de yaralandığı duyuruldu.

Yoğunluğun Budistlere ait olduğu Tayland’daki Müslüman nüfusun baskın olduğu Yala, Patani ve Narathiwat’ta 2004’ten bu yana devam eden çatışmalarda 6500 kişinin hayatını kaybettiği rapor ediliyor.

Saldırı, Myanmar Hükumetinin Rohingyalı Müslümanlara yönelik soykırımının gündemde olduğu sırada geldi.

Geçen hafta da Yala’da bir mayın saldırısı düzenlenmiş olayda iki asker ölmüş 20 asker de yaralanmıştı.

Budist Tayland’dan ayrılarak özgürlüğünü elde etmek isteyen Müslümanlar tarafından düzenlendiği tahmin edilen eylemin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Tayland’ın güneyinde yer alan üç vilayet 1909 yılında ilhak edilene kadar bağımsız Malay İslam yönetimi altındaydı.

 



İlgili Konular Tayland Patani Müslüman
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