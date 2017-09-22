Patani'de Budistlere saldırı, 4 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tayland’ın güneyinde Müslüman cihat yanlıları tarafından yerleştirildiği düşünülen bir mayının patlaması sonucu dört Tayland askerinin öldüğü bildirildi.
Bu sabah meydana gelen saldırıda yolun altına saklanan bomba 9 görevliyi taşıyan polis aracının geçişi sırasında patladı. Bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi.
Güvenlik Yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Patani’de yapılan bir yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu dört askerin öldüğü ve beş askerin de yaralandığı duyuruldu.
Yoğunluğun Budistlere ait olduğu Tayland’daki Müslüman nüfusun baskın olduğu Yala, Patani ve Narathiwat’ta 2004’ten bu yana devam eden çatışmalarda 6500 kişinin hayatını kaybettiği rapor ediliyor.
Saldırı, Myanmar Hükumetinin Rohingyalı Müslümanlara yönelik soykırımının gündemde olduğu sırada geldi.
Geçen hafta da Yala’da bir mayın saldırısı düzenlenmiş olayda iki asker ölmüş 20 asker de yaralanmıştı.
Budist Tayland’dan ayrılarak özgürlüğünü elde etmek isteyen Müslümanlar tarafından düzenlendiği tahmin edilen eylemin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Tayland’ın güneyinde yer alan üç vilayet 1909 yılında ilhak edilene kadar bağımsız Malay İslam yönetimi altındaydı.
Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Turull, "İspanya hükümeti, Katalonya'da yaşananlarla ilgili farklı bir algı oluşturmak istiyor" dedi
Uluslararası Daimi Halk Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarla gündeme gelen Myanmar hükümetinin Müslüman azınlıklara soykırım yaptığını açıkladı
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları sürüyor. Bugünkü saldırılarda en az 6 sivil hayatını kaybetti.
Facebook, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin verileri Kongre ile paylaşacağını duyurdu
Çiftçiler, beraberlerinde getirdikleri konteynırın üzerine "Macron tarımı öldürüyor" yazısı astılar
Patani'de devriye polis aracına bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı
TİM Başkanı Büyükekşi, "ABD ile iş hacmimizi daha da artırmak için bu TTM bize çok büyük katkı sağlayacak" dedi
Gerek bölgesel gerekse uluslararası aktörlerin sert tepkisi nedeniyle başta Barzani olmak üzere referandumu destekleyen IKBY'li aktörler çok dar bir alana sıkıştı
Yeni Zelanda'da halk, 52. hükümeti belirmek için yarın oy kullanacak
Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesi yapabileceği bildirildi
Tacikistan'da yeni belirlenen kurallara göre cenaze evinde yapılan geleneksel ritüeller yasaklanıyor
Hint ordusunun işgal altında tuttuğu Keşmir'den, Pakistan'a düzenlediği havan topu saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Al Sani, Esed rejimine, krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrı yaptı
Özbekistan'da rüşvet veren Telia şirketi yaklaşık 1 milyar dolar ceza ödeyecek
BM Güvenlik Konseyi, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor." uyarısında bulundu.
Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 273'e yükseldi