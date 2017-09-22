12:19, 22 Eylül 2017 Cuma

Ahıska Türklerinin vatandaşlık heyecanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilen ve Ukrayna'dan serbest göçle Türkiye'ye gelen 23 bin Ahıskalı, Türk vatandaşlığına alınacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ahıska'dan 14 Kasım 1944'te sürgüne gönderilen Türkler, ağırlıklı olarak Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere 9 ülkede yaşıyor. Ahıska'dan sürülen, yasaklamalar ve kısıtlamalarla zor yıllar geçiren 86 bin Türk, doğup büyüdükleri topraklara hasret büyüdü. Sürgün yıllarını yaşayanlar ya da onların çocukları ve torunları, Ahıska'yı ata yurtları Türkiye'yi de ana yurtları olarak görüyor.

Dedesi sürgün hayatı yaşayan Rasim Şakiroğlu, yaptığı açıklamada, sürgün yıllarında 17 bin Türkün hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bazı ülkelerde Ahıskalı Türklere, "Sizin kendi vatanınız var, kendi vatanınıza gidin" dendiğini, Türkiye'deyse böyle bir şeyin söz konusu olmadığını anlatan Şakiroğlu, Ahıskalı Türklerin Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini anlattı.

Türk halkının Ahıskalıları kardeş ve evlat gibi sahiplendiğini aktaran Şakiroğlu, şöyle konuştu:

"Bize burada Ahıska Türkü, Anadolu Türkü, Osmanlı Türkü diyorlar. Halk olarak da çok iyi anlaşıyoruz. Zaten dil olarak da sorunumuz yok, kendi kardeşi, evladı gibi sahipleniyorlar. Türkiye'den bizim yaşadığımız bölgelere gelen hocalarımız ya da misafirler oluyor. Aileler onları çok iyi karşılarlar, kendi evlerinde yemeklerini sunarlar. Türkiye'ye geldiğimizde de yine aynı şekilde... Kendi yaşadığı ülkelerden Türkiye'ye gelmek için can atan insanlarımız var, Türkiye'yi görmek için can atan insanlarımız var."

Şakiroğlu, Ahıska'da çok az sayıda Ahıska Türkünün kültürü yaşatmak için mücadele verdiğini söyledi.

TÜRK EKONOMİSİNE KATKI

Ahıska Türklerinin Türkiye'de ağırlıklı olarak Bursa'ya yerleştiğini, son yıllarda da Erzincan ve Bitlis'te ikamet ettiğini dile getiren Şakiroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'da zor durumda kalan aileler Erzincan'a, Bitlis'e gelip yerleşiyorlar. Onların orada bütün ihtiyaçlarının karşılanması için talimat vermişti ve son kafile de geldi sanıyorum. Son dönemde yaklaşık 23 bin kişi oturma izni ile vatandaşlık bekliyordu. Başvurular başladı ancak henüz kimlik kartları gelmedi. Ahıska Türkleri çalışkan bir halk. Ahıska Türkleri vatandaşlık alırsa Türkiye'nin de ekonomisine ve üretimine katkı sağlayacaktır. Yabancı dilleri var, daha çok İngilizce ve Rusça. Zaten eğitim konusunda akademisyenlerimiz de artmış durumda. Gazetelerimiz, dergilerimiz de çıkmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin daha çok gelişmesi ve kalkınması için de Ahıska Türkleri çalışacaktır."

Dünyada yaşayan bütün Müslümanların Türkiye'den bir beklentisinin bulunduğunu vurgulayan Şakiroğlu, Ahıskalı Türklerin de aralarında yer aldığı Müslüman coğrafyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel sözlerini bekleyen insanların varlığına dikkati çekti.

Türkiye'ye karşı olası bir tehdide karşı kendilerinin de göğüslerini ana yurtları için siper edebileceklerini ifade eden Şakiroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine Ahıska Türkleri de başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Türkler ve Müslümanlar büyük üzüntü yaşadı. Bu olaylar protesto edildi. Müslümanlar ve Türkler, Türkiye'nin başına herhangi bir şey gelmesini istemiyorlar. Çünkü açık söylemek gerekirse Türkiye'yi bir kurtarıcı, bir baş olarak görüyor. Dolayısıyla bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili sözleri ve önemli açıklamalarını destekliyorlar. Ahıskalı Türkler Türkiye'nin her zaman yanında olacaktır, Türkiye'ye büyük bir sevgi gösterisi var. Sadece Ahıskalı Türkler değil, bütün Müslümanlar ve Türk soylu insanlarımızın Türkiye'de herhangi bir ikinci darbe girişimi olması durumunda Türkiye'nin yanında olacaklarını söyleyebiliriz."

"TÜRK, BÜTÜN MAZLUMLARA, FAKİRLERE, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KOLLARINI AÇAN BİRİDİR"

Ahıskalı işadamı Zavurbek Salioğlu da Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu bildirdi.

Salioğlu, "Türk, bütün mazlumlara, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine kollarını açan biridir. Türkiye her cephede, teknolojide, bilimde, dinde, ticarette, askeriyesi ve ekonomisiyle çok güçlü ülkedir, bunu dünyada herkes görüyor. Hatta Ahıska (Gürcistan) seferinde özellikle Ermeniler ve Gürcüler olsun, bizi görünce 'Türk geldi' diye seviniyorlar. Siz 'buralara gelin de birlikte yaşayalım' diyorlar. Çünkü diyorlar ki 'siz olduğunuz sürece burası güllük gülistanlıktı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüttüğü dönemde de Orta Asya ülkelerine giderek Ahıska Türkleri ile sohbet ettiğini, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da kendilerini unutmadığını söyleyen Salioğlu, sözlerini, "Rusya'da 70 yıldır bize yanlış tarihi anlatıyorlar. Düşünsenize uyutuyorlar bizi. 'Siz vahşisiniz, siz temiz değilsiniz' diyorlardı, derste bizleri ağlatıyorlardı. Biz de dersleri terk ediyorduk. Allah'a şükür sınır açıldı ve kavuştuk Türkiyemize." diye tamamladı.