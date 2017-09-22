İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

Trump: Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var

ABD Başkanı Trump, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var." dedi.