İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin İzmir Barosundaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, daha önce gözaltına alınmalarının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda 33'ü avukat 44 kişi hakında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 26 zanlıyı gözaltına aldı.
Gözaltındaki bazı avukatların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor.
Öte yandan, İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek grubundan 29 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan kentte son 3 günde gerçekleştirilen 4 ayrı FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı verilen 212 şüpheliden 188'i gözaltına alındı.
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İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı
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