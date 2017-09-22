12:50, 22 Eylül 2017 Cuma

HIV türlerine yüzde 99 oranında saldıran antikor geliştirildi





Bilim adamları, 24 maymuna, üç benzerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen çok güçlü yeni antikoru enjekte etti. Daha sonra HIV virüsü zerk edilen hayvanların hiçbirinde AIDS hastalığına rastlanmadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yeni geliştirilen bir antikorun, AIDS hastalığına yol açan virüs türlerine yüzde 99 oranında saldırdığı bildirildi. BBC'nin haberine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve ilaç şirketi Sanofi iş birliğinde geliştirilen antikor, HIV türlerine yüzde 99 oranında saldırıyor ve primatlarda enfeksiyonu engelliyor. Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı. Bilim adamları, 24 maymuna, üç benzerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen çok güçlü yeni antikoru enjekte etti. Daha sonra HIV virüsü zerk edilen hayvanların hiçbirinde AIDS hastalığına rastlanmadı. Antikorun 2018 yılında insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı ifade edildi. Çalışmaya, Harvard Tıp Fakültesi, Scripps Araştırma Enstitüsü ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden bilim adamlarının destek verdiği belirtildi.

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