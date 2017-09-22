14:03, 22 Eylül 2017 Cuma

Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan madde ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan sezyum maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin 12 Eylül'de Akçaabat ilçesinde Rahman Camisi mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında S.Y.Ç. ve E.Ç'nin içinde bulunduğu otomobilde arama yaptı.

Ekiplerin aracın bagaj kısmında ele geçirdiği, karton kutuda pamuk ve elyafla sarılmış, alüminyum folyo ile kapatılarak muhafaza edilmiş tehlikeli olabileceği değerlendirilen iki cam tüpteki madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) gönderildi.

Olayla ilgili S.Y.Ç. ve E.Ç gözaltına alındı.

TAEK'in jandarmaya gönderdiği raporda, "analizi yapılan 600 gramlık maddenin metalik elementler içerisinde en reaktif olan ve nükleer sanayide kullanılan sezyum elementi olduğu" bilgisi yer aldı.

Bunun üzerine mahkemeye çıkartılan S.Y.Ç. ve E.Ç, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.