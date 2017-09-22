14:07, 22 Eylül 2017 Cuma

Facebook, Rusya'nın satın aldığı reklamları Kongre ile paylaşacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, dün Facebook’ta canlı yayınladığı bir video ile yaptığı açıklamada Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmada kullanılması amacıyla, Rusya’nın son iki yıl içerisinde satın aldığı 3 bin reklamın Kongre ile paylaşılacağını duyurdu.

Sosyal medyanın seçimleri etkilemedeki potansiyel rolü hakkındaki tartışmalar bir süredir devam ediyor. Zuckerberg de yaptığı açıklamada seçimlerin güvenliği için Facebook’un alacağı yeni önlemlerden bahsetti.

Zuckerberg, “Size tüm müdahaleleri durduracağımızı söyleyebilmek isterdim ama bu gerçekçi olmazdı. Çünkü kötü adamlar her daim var olmaya devam edecek” dedi.

Facebook’un Baş Hukuk Müşaviri Colin Stretch ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kapsamlı bir hukuki ve politik incelemenin ardından söz konusu reklamları Kongre’nin müfettişleriyle paylaşacağımızı duyurmak isteriz. Bu bilgilerin 2016 seçimlerinde neler olduğunun anlaşılması açısından hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

Facebook bu ayın başında, Rusya merkezli bir etkileme operasyonunun, iki yıl boyunca kutuplaştırıcı siyasi ve toplumsal mesajları yaymak amacıyla 100 bin dolarlık reklam satın aldığını ifşa etmişti.